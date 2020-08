FIFA 21 no tendrá VAR y tampoco estadios vacíos como en la actualidad

EA Sports año a año innova con su saga de fútbol, pero para esta temporada evitó dos temas fundamentales en FIFA 21. Así es, el título no tendrá el VAR y tampoco te dará la opción de jugar en estadios vacíos, como ocurre actualmente por culpa de la pandemia.

"Cada año buscamos recrear la experiencia de fútbol más auténtica que podamos crear. Y también queremos asegurarnos de expresar el fútbol en su forma más pura. Para nosotros, eso significa fútbol con gente en las gradas, porque eso es de lo que se trata jugar a este bello deporte", explicó Ionel Stanescu, productor del juego, en estrevista con Eurogamer.

Mientras que sobre el VAR en el FIFA 21 señaló que "en un videojuego, lo que agrega el VAR no es necesariamente muy importante en este momento. El sistema conoce un cuando es falta o no, obviamente a veces hay errores, como en cualquier otro juego. Así que decidimos centrarnos en otras áreas que en este momento consideramos nuestra mayor prioridad. Sin embargo, eso no significa que no vendrá en el futuro, es sólo que en este momento no está en los planes".