Estrenos de 2021: Videojuegos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch destacan en los estrenos de 2021

2020 por fin está terminando y del próximo año se esperan muchas cosas, que hagan olvidar estos pésimos 365 días. En cuanto a la industria de los videojuegos, el trabajo no se ha detenido, y con convenciones, eventos y anuncios vía online, los jugadores han recibido las últimas actualizaciones de cara al 2021.

Grandes títulos aparecieron este año, para aminorar el efecto negativo de la pandemia del Covid-19. Pero ahora es turno del futuro, con nuevas incorporaciones para las consolas de última generación y sus inmediatas predecesoras.

Hitman 3 encabeza la lista de estrenos del nuevo año. La saga que comenzó en 2016, tendrá su tercera entrega el 20 de enero de 2021, con una variada gama de plataformas para disfrutar del videojuego de disparos en tercera persona y sigilo. PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series y PC.

De la mano de Capcom llega Monster Hunter Rise. El multijugador de acción, rol y mundo abierto sigue la senda de su predecesor, Monster Hunter World. El exclusivo para Switch fue anunciado en los Game Awards de este año y estará disponible el 26 de marzo de 2021.

Para quienes amen los cooperativos donde las balas y la sangre sean protagonistas, en los Game Awards también se presentó Back 4 Blood, creado por el mismo estudio que Left 4 Dead, un clásico a estas alturas del trabajo en equipo y el asesinato de zombies. La etapa alfa del nuevo juego estará disponible a principios del próximo año.

Diametralmente opuesto, aparece LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, un imperdible todo público. La que también parece ser una saga clásica de la compañía de bloques de juguete, tendrá el estreno de su último título en algún momento de 2021 para consolas y PC con la promesa de mucho contenido.



De la mano de Xbox, llega un exclusivo para Xbox Series X/S, tan nostalgico que es imposible no probarlo. Halo Infinite no solo trae de vuelta mecánicas conocidas, sumando más contenido a las campañas, sino que también a su protagonista principal e icónico: Master Chief. Su estreno está previsto para otoño de Estados Unidos (primavera latinoamericana).

Far Cry también tendrá un estreno el próximo año, con la sexta parte de la saga, en la que también participará Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul). Todavía no hay imágenes del juego pero se rumorea que aparecerá en mayo de 2021 para consolas de viejas y nuevas generaciones.

PlayStation, por su parte, tampoco se queda atrás con los estrenos y los exclusivos. Horizon: Zero Dawn es la carta principal de la consola de Sony para este 2021. Aloy continuará su aventura, ahora también, con controles DualSense (lo nuevo de PS5) y mejoras de rendimiento y gráficas.