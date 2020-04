El fin de semana se define el campeón del Torneo eSports Chile

El Torneo Entel eSports entró en la recta final y este fin de semana se definirá al campeón. Cobresal, Coquimbo Unido, Curicó Unido y O'Higgins lucharán por el primer torneo virtual de futbolistas profesionales en eFootball PES 2020.

Cobresal y Coquimbo Unido darán el inicio el viernes a la última etapa del certamen con un tremendo enfrentamiento entre Felipe Reynero y Daniel Retamal. En los comentarios estarán alentando Juan Carlos Gaete y John Salas, respectivamente por sus clubes.

Cuadro final del Torneo Entel eSports

Mientras que el sábado será el turno de O’Higgins y Curicó Unido. Matías Fracchia de los celestes se medirá al portero Gonzalo Mall, y estarán en la galería virtual Roberto Cereceda y Carlos Espinosa.

El domingo se disputará la Gran Final y también el partido por el tercer puesto. Eso no es todo, ya que también el sábado y domingo contará con dos Side Match que harán chocar a Tiane Endler vs. Sheila García y Stefan Kramer vs. Manuel De Tezanos.

Fixture Torneo Entel eSports 2020:

Viernes 01 de mayo

● 20:15 horas: Coquimbo Unido vs. Cobresal. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato, comentarios y host: Patricio Barrera, Nahla Hassan y Gonzalo Fouillioux.

Sábado 02 de mayo

● 20:15 horas: Curicó Unido vs. O’Higgins. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato, comentarios y host: Patricio Vergara, Cristian Basaure y Lorena Mikki.

● Side Match: Tiane Endler vs. Sheila García.

Domingo 03 de abril

● 20:15 horas: Gran Final y partido por el tercer lugar. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato, comentarios y host: Claudio Palma, Aldo Schiappacasse y Gonzalo Fouillioux para Gran Final; y Alejandro Lorca, Patricio Barrera y Lorena Mikki para tercer lugar.

● Side Match: Stefan Kramer vs. Manuel De Tezanos. Relato, comentarios y host: Claudio Palma, Aldo Schiappacasse y Gonzalo Fouillioux