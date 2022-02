Mario Bros es una franquicia de Nintendo que sigue más vigente que nunca porque calza en muchos tipos de juegos, algunos ejemplos son los deportes con tenis, fútbol, béisbol y las carreras con Mario Kart, pero también puede ser parte de títulos RPG, de hecho ya lo ha sido con Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, y justamente el director de este juego, Chihiro Fujioka, dio a conocer que le gustaría trabajar en un secuela del título estrenado en 1996 para Super Nintendo.

Fue durante un entrevista con el canal de YouTube MinnMax donde Fujioka manifestó que le gustaría participar en otro juego RPG del famoso fontanero: "A lo largo de mi carrera, he estado involucrado en un montón de juegos, y me gustaría que mi último título sea otro Mario RPG, si fuera posible".

Super Mario RPG es un juego de rol protagonizado por Mario y otros personajes como Peach y Bowser, quienes deben derrotar a Smithy, villano que se robó piezas del Star Road.

¿Dónde se puede jugar Super Mario RPG?

Actualmente se puede jugar en SNES Classic Edition o también en la consola virtual de Wii U. Este juego no está disponible en Nintendo Switch.