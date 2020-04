Diez juegazos imperdibles de Play Station 4 por menos de 15 lucas en la PS Store

La ola de ofertas que lanzó Sony en su PS Store para Play Station 4 aprovechado la celebración de la Pascua ha dejado una serie de títulos imperdibles a precios tremendamente accesibles.

Juegos como como God Of War, UNCHARTED: The Lost Legacy, The Last of Us Remasterizado, Grand Theft Auto: San Andreas, entre otros, están a menos de 15 mil pesos chilenos, llegando algunos incluso a solo 5 mil.

En RedGol Gamer seleccionamos los 10 imperdibles, todos los gustos incluidos, para que aproveches estar ofertas en la PS Store.

God Of War – $13.000

God Of War III Remasterizado - $13.000

The Last of Us Remasterizado – $13.000

UFC 3 - $12.000

Grand Theft Auto: San Andreas - $9.000

UNCHARTED: The Lost Legacy - $13.000

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience - $5.000

LEGO Jurassic World - $5.000

Yakuza 6 - $13.000

Killzone Shadow Fall - $5.000

(Precios en relación al cambio con el dólar)

Estas ofertas estarán disponibles desde el miércoles 1 de abril hasta al 29 de abril de 2020.

Para ver estas y más ofertas en la tienda virtual de Play Station ingresa acá.