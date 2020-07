¡Descontinuada! Microsoft confirma que no producirá más Xbox One X

Microsoft no quiere perder la guerra de la nueva generación de consolas y podrá todos sus esfuerzos en la Xbox Series X, por ello terminó con la producción de la Xbox One X. Así es, la querida Xbox One está oficialmente descontinuada para darle paso a la nueva máquina de la empresa norteamericana.

"A medida que avanzamos hacia el futuro con Xbox Series X, estamos dando el paso natural de detener la producción en Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition", manifestó un portavoz de Microsoft en un comunicado a The Verge.

Y agregó que "los jugadores pueden consultar con sus minoristas locales para obtener más detalles sobre la disponibilidad de hardware de Xbox One".

A finales del 2020 sale la nueva Xbox Series X, que es promocionada como la consola más poderosa del mundo. El próximo 23 de julio será presentarán nuevos detalles de la máquina y se revelarán nuevos videojuegos en un evento digital que irá a 1080p y correrá a 60 fps.