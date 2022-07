Durante las últimas horas Fortnite habilitó uno de los mejores crossovers de su historia: una colaboración con la empresa de lucha libre WWE, lo cual permitió que el popular luchador y actor John Cena debutara con una skin en el juego Battle Royale. Aprovechando la celebración del PPV SummerSlam 2022, la skin del rapero mayor estará por tiempo limitado en la tienda oficial del título de Epic Games.

La skin llegó ayer 28 de julio de 2022 a la tienda del juego y también arribó con su característico gesto de "U Can't C Me", una picota para recolectar los materiales y una replica de un Campeonato de WWE, el cual se podrá usar en la espalda del personaje.

Durante estos días WWE también se hizo presente en otros juegos como Rocket League, en el cual hay diseños inspirados en Roman Reings y en el mismo John Cena, y también están en el juego Fall Guys con los cosméticos de Asuka, Xavier Woods y The Undertaker.

¿Cuánto vale la skin de John Cena en Fortnite?

Actualmente hay una oferta del lote entero por 2000 pavos (moneda del juego), lo cual incluye la skin más picota, más el campeonato y el gesto.