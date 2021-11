La Nintendo Switch reveló durante este martes su propio Black Friday en venta de videojuegos, descuentos los cuales estarán activos desde este jueves 18 de noviembre a las 11:00 de la mañana, siendo considerado como el mes con más descuentos para los amantes de los videojuegos. Más de 1000 juegos estarán en oferta, donde algunos títulos tendrán hasta un 75% de descuento. Estos descuentos estarán activos hasta el 30 de noviembre a las 23:59 horas de este año.



La víspera de Navidad para los amantes de los videojuegos tendrá muchas ofertas de títulos, y también para distintos gustos. Algunos juegos que estarán con rebaja son títulos como el FIFA 22, en su versión Legacy Edition, también estará el Hyrule Warriors: La era del cataclismo, título el cual es la precuela del juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego que fue uno de los títulos fundadores de la actual consola de la compañía japonesa. Otro juego clásico de Nintendo que estará en oferta será el New Super Mario U Bros. Deluxe. Además, otros juegos que estarán a bajo precio y que son bastante demandados por los gamers son Mortal Kombat 11 Ultimate y Tony Hawk´s Pro Skater 1+2.

¿Qué juegos estarán en oferta?

Algunos de estos descuentos estarán disponibles de manera exclusiva a través de la eShop de la Nintendo Switch:

Hyrule Warriors: La era del cataclismo: 33%

New Super Mario Bros. U Deluxe: 33%

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: 45%

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition: 30%

Pikmin 3 Deluxe: 33%

Tetris Effect: Connected: 33%

Crash Bandicoot 4: It’s About Time: 40%

The Witcher 3: Wild Hunt: 50%

Hotline Miami Collection: 50%

Ori and the Will of the Wisps: 40%

Cities: Skylines – Nintendo Switch Edition: 75%

Sonic Colours: Ultimate: 25%

DRAGON QUEST XI S: Ecos de un pasado perdido – Edición definitiva: 50%

Mortal Kombat 11 Ultimate: 55%

Shovel Knight: Treasure Trove: 30%

FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition: 30%