La sorprendente demo del juego The Matrix Awakens llega a las seis millones de descargas

Fue presentada oficialmente durante la ceremonia de The Game Awards 2021 y hasta ahora ha sido un éxito porque se dio a conocer que la demo del juego The Matrix Awakens alcanzó las seis millones descargas, esto entre las dos plataformas disponibles: Xbox Series X|S y PS5.

Este título pretende ser una verdadera revolución debido a que fue desarrollado con el Unreal Engine 5, lo cual hasta ahora ha impresionado por la excelente calidad de sus gráficos. Según reportó el sitio Venturebeat, desde el lanzamiento de la demo en diciembre 2021, las descargas respecto a Unreal Engine aumentaron en un 40%, mientras que se espera que el nuevo motor gráfico Unreal Engine 5 se estrene durante este año.

Según Epic Games, responsables de Matrix y de Unreal Engine 5, el 48% de los juegos anunciados de la siguiente generación son títulos desarrollado con Unreal Engine, un ejemplo de ello es el juego It Takes Two, título que fue galardonado como el mejor del año en los últimos The Game Awards.

¿Cuándo se estrenó The Matrix Awakens?

La demo de The Matrix Awakens se lanzó el 10 de diciembre de 2021 para PS5 y Xbox Series X|S. Se puede descargar gratis.