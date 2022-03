Hace instantes informamos sobre la noticia de que Steam Deck ya permite la instalación de controladores de Windows, aunque por el momento hay muchas limitaciones, pero ahora la PC portátil de Valve vuelve a ser protagonista debido a que se dio a conocer que importantes juegos de franquicias muy grandes en la industria gamer todavía no serán compatibles con el aparato, algunos de esos títulos son Halo Infinite y Gears 5.

El sitio Wccftech confirmó que Halo Infinite y Gears 5, además de Microsoft Flight Simulator X y Halo: The Master Chief Collection no son y por ahora no serán compatibles con la Steam Deck. Esto se debe principalmente a que SteamOS, sistema operativo de la portátil, no puede hacer funcionar los sistemas anti-trampas, por ejemplo el Easy Anti-Cheat de Epic, y para no tener problemas con los tramposos, empresas como Microsoft decidieron que estos títulos no formarán parte de la biblioteca móvil del aparato de Valve, aunque eso podría cambiar en el futuro cuando la PC portátil esté mejor implementada.

¿Cuándo se estrenó la Steam Deck?

La PC portátil se lanzó el 25 de febrero de 2022, día en el que se comenzó a confirmar las reservas de usuarios.