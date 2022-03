La Steam Deck es la PC portátil de Valve que llegó a revolucionar el mercado gamer, y en grande, con el concepto simple de tener un aparato portable para jugar con tu biblioteca de Steam, y durante las últimas ahora se confirmó que ya se pueden descargar los controladores para instalarle el sistema operativo de Windows.

La empresa Valve explicó en su sitio web que no será posible usar los sistemas de Windows y SteamOS al mismo tiempo, por lo que al prender la PC portátil tendrás que elegir solo una, pero recalcaron que en el futuro sí se podrán usar las dos.

La integración de Windows, por ahora solo la versión 10, permitirá a los usuarios poder jugar sus títulos de otras bibliotecas como la Xbox PC Game Pass y la competencia de la Epic Games Store, pero por el momento hay dos grandes problemas: los altavoces de la Steam Deck no funcionarán y no habrá arranque dual. Esto ocurre debido a que los controladores de audio todavía no están disponibles.

¿Cuándo se estrenó la Steam Deck?

La PC portátil se lanzó el 25 de febrero de 2022, día en que comenzaron a confirmarse las reservas de los fanáticos.