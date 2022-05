Ubisoft Montreal será el nuevo desarrollador del remake de Prince of Persia: The Sands of Time

Durante las últimas horas se dio a conocer que el remake del juego Prince of Persia: The Sands of Time (Arenas del Tiempo) cambió de responsable para su desarrollo, siendo Ubisoft Montreal, desarrollador original, el elegido. La versión original del título se lanzó en el año 2003 y está nueva versión está anunciada para múltiples plataformas.

Esto fue comunicado a través de una publicación en la cuenta de Twitter del juego, en la cual señalaron que: "Esta decisión es un paso importante y el equipo, basándose en el trabajo realizado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, se tomará ahora el tiempo necesario para reorganizar la ambición del juego y ofrecerles la mejor experiencia de este remake de un clásico de todos los tiempos, cuando esté listo".

El juego se anunció por primera vez para estrenarse en enero de 2021, pero después de dos retrasos se había anunciado que su lanzamiento ocurriría para este año 2022.

¿Cuándo se estrena el remake de Prince of Persia: The Sands of Time?

El juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento. Se espera que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time esté disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.