El juego aún no tiene fecha de lanzamiento

El nuevo juego Battle Royale de Boku no Hero, My Hero Academia: Ultra Rumble, presenta su primer adelanto

Hace unos días se dio a conocer que Boku no Hero, manga y anime japonés también conocido como My Hero Academia, anunció un nuevo juego de la franquicia que se tratará de un Battle Royale, uno de los géneros del momento el cual tiene por ejemplo a Fortnite, con personajes de la serie llamado My Hero Academia: Ultra Rumble, y durante las últimas horas se reveló el primer tráiler del título.

Cabe recordar que uno de los primeros sitio en revelar este proyecto fue Gematsu, el cual reveló que el título será un Battle Royale que tendrá 24 jugadores que podrán ocupar a personajes como Deku, Bakugo, Todoroki y All Might, los cuales aparecen durante el primer adelanto revelado por la empresa nipona Bandai Namco, responsable de juegos como Dragon Ball Fighterz y sagas como la de Tekken y Street Fighter. Además, se espera que haya una beta cerrada del título, pero aún no hay un fecha clara para eso.

¿Cuándo se estrena el juego My Hero Academia: Ultra Rumble?

El juego aún no tiene fecha de lanzamiento. Se espera que este título pueda estar disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (vía Steam).