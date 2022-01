Anuncian que Boku no Hero, My Hero Academia, está preparando un juego de Battle Royale

Boku no Hero, o también conocido como My Hero Academia, es uno de los mangas más populares del mundo, y para que mencionar su anime, el cual se ha convertido en uno de los más vistos. Pero esta franquicia también está presente en los videojuegos, primero con títulos para móviles y después con el pase a consolas, siendo el último My Hero One´s Justice para plataformas como la PS4 y Xbox One. Ahora se confirmó que estos personajes batallarán en un Battle Royale que está siendo desarrollado.

¿Cómo se llamará el nuevo juego de Boku no Hero?

Según detalló el sitio Gematsu, este próximo juego se llamará My Hero Academia: Ultra Rumble y tendrá partidas de 24 jugadores, quienes podrán ocupar a los distintos personajes que por ejemplo han aparecido en la serie anime. Además, será gratuito.

Hasta ahora no se conocen muchos detalles del juego, lo que sí está claro es que habrá una beta cerrada en la cual los interesados podrán inscribirse a través del sitio oficial del juego, pero eso todavía no está habilitado.

El juego aún no tiene fecha de lanzamiento. Se espera que este título esté disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.