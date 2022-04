Supermassive Games muestra el primer gameplay del juego The Quarry, su nueva aventura cinematográfica de terror

Durante las últimas horas la empresa Supermassive Games presentó el primer gameplay de The Quarry, su nuevo título, el cual será una aventura narrativa y cinematográfica de terror, temáticas que se vieron en juegos como Until Dawn y Man of Medan. El juego estará disponible a finales del primer semestre de este año para las plataformas de PC, PlayStation y Xbox.

El título tratará de nueve monitores adolescentes quienes estarán supervisando el último día de un campamento de verano. El gameplay revelado tiene una duración de 30 minutos. Supermassive Games se enfocó principalmente en lo visual, sobre todo con los gráficos, y para ello usaron tecnología de captura de movimiento facial, esto complementado con técnicas de iluminación que se suelen usar en el cine.

Además, el elenco del juego tiene actores de Hollywood confirmados, algunos nombres son David Arquette, reconocido actor de la saga Scream y ex campeón mundial de lucha libre en la extinta WCW, y Ariel Winter, actriz que aparece en la serie Modern Family.

¿Cuándo se estrena The Quarry?

El juego se estrenará oficialmente el 10 de junio de 2022 para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).