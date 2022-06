Durante las últimas horas se confirmó que el clásico juego Pokémon Snap, lanzado originalmente para Nintendo 64, llegará a Nintendo Switch mediante su Servicio Online + Paquete de Expansión.

Pokémon Snap es un juego de aventura en el cual tomas el personaje de un fotógrafo de esas criaturas y debes recorrer mapas tomando las mejores imágenes de estos Pokémon. Es importante tomar la mejor imagen posible porque el popular Profesor Oak las revisa y te entrega el puntaje, lo que permitirá desbloquear nuevos mapas.

Este juego de Pokémon fue desarrollado por la empresa HAL Laboratory, misma entidad que estuvo a cargo de juegos de la saga de Kirby y el popular Super Smash Bros. Este título fue distribuido por Nintendo.

Pokémon Snap se estrenó el 21 de marzo de 1999 para la consola Nintendo 64.

Este título de Pokémon se unirá a un catálogo en el cual se encuentran juegos como Mario Kart 64, Banjo Kazooie, Super Mario 64, Doctor Mario, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Mario Tennis, por nombrar algunos.

¿Cuándo estará disponible el Pokémon Snap en Nintendo Switch?

Este juego llegará el 24 de junio de 2022 al Servicio Online de Nintendo Switch + Paquete de Expansión.