Siguen volviendo los clásicos: Kirby 64: The Crystal Shards llegará a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión

Durante las últimas horas la compañía Nintendo confirmó que Kirby 64: The Crystal Shards, juego de la mítica Nintendo 64, se integrará al servicio de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

Kirby 64: The Crystal Shards es un juego del género de plataformas que presenta al mítico personaje rosado corriendo por los diferentes escenarios. El juego fue desarrollado por HAL Laboratory, empresa que ha estado involucrada en otros juegos de Nintendo 64 como el legendario Pokémon Stadium. El título de Kirby se estrenó el 24 de marzo de 2000 y fue distribuido por Nintendo.

Actualmente el servicio de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión cuenta con otros juegos de Nintendo 64 como Mario Golf, Banjo Kazooie, The Legends of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Yoshi Story, F-Zero X y Mario Kart 64, entre muchos más.

Cabe destacar además que durante el último tiempo Kirby ha estado muy presente en Nintendo debido a que recientemente estrenó Kirby and the Forgotten Land, juego exclusivo para la consola de Nintendo Switch.

¿Cuándo se estrena Kirby 64: The Crystal Shards en Nintendo Switch?

El juego llegará el próximo 20 de mayo de 2022 al servicio de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.