Otro de los títulos que forma parte del listado es el Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Estamos a pocos de días de que finalice el 2021 y como es habitual se suele premiar a los mejores juegos que se estrenan durante el año, tales son los casos de It Takes Two y Resident Evil Village, pero en esta ocasión nos encontramos con la cara opuesta de la moneda, y el sitio Metacritic, el cual se ha caracterizado por evaluar juegos estrenados, dio a conocer a los 10 peores juegos del año, y uno de ellos es el eFootball 2022.

El juego de fútbol que llegó a reemplazar al PES no cumplió con las expectativas, llegando a tener una calificación final de 25 para PC. Mientras que otro juego que está en la lista es el Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition para Nintendo Switch, que tuvo nota de 47.

¿Cuáles son los juegos peor evaluados por Metacritic en 2021?

1. eFootball 2022 (PC)

2. Balan Wonderworld (Switch)

3. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (PS4)

4. Taxi Chaos (PS4)

5. Of Bird and Cage (PC)

6. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (Switch)

7. I Saw Black Clouds (PS4)

8. Arkham Horror: Mother’s Embrace (PC)

9. Demon Skin (PC)

10. Necromunda: Hired Gun (PS4)