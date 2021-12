Otros títulos que forman parte son la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Bayonetta 3

Ya casi termina el 2021, un año en el que las grandes compañías de videojuegos como Sony, Microsoft y Nintendo compitieron palmo a palmo para captar la atención de los gamers con los juegos estrenados. Y se espera que esta competencia continúe en 2022 porque se vendrán estrenos bastante interesantes.

El sitio estadounidense BGR hizo un listado con los 10 juegos más esperados del próximo año, en donde destaca el Elden Ring, título que está a cargo del creador de la saga Dark Souls, Hidetaka Miyazaki. También destaca el God of War Ragnarok, secuela del juego God of War de 2018, el cual tendrá nuevamente a Kratos y su hijo Atreus viajando por las tierras nórdicas.

Nintendo no se quedará atrás con estos lanzamientos porque se espera que durante 2022 se estrene The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, secuela de uno de los juegos que llegó con la Nintendo Switch.

¿Cuáles son los 10 juegos más esperados del año 2022?