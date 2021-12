Faltan menos de dos semanas para que termine el 2021 y ya se van dando a conocer las preferencias y abandonos que los gamers tuvieron al momento de jugar las tramas de determinados títulos. El sitio HowLongToBeat de IGN publicó en Twitter dos listas, una con juegos más terminados por los gamers, y otra con los juegos que más dejaron de jugar. En estas listas destacaron los juegos de Resident Evil Village y el Twelve Minutes.

¿Cuáles fueron los juegos más terminados por los gamers en 2021?

Dentro de los más terminados el primer puesto se lo lleva justamente la reciente entrega de Resident Evil 8, la cual además durante este año fue reconocida por ejemplo como el juego del año en los Golden Joystick Awards. En esta lista también destacan el Metroid Dread, justamente también el Twelve Minutes y el It Takes Two, el flamante ganador del juego del año en The Game Awards 2021.

A continuación la lista completa:

1. Resident Evil Village

2. Metroid Dread

3. Ratchet & Clank: Rift Apart

4. It Takes Two

5. Super Mario 3D World + Bowser´s Fury

6. Twelve Minutes

7. Psychonauts 2

8. NieR Replicant

9. The Medium

10. Little Nightmares

¿Cuáles fueron los juegos más abandonados por los gamers en 2021?

En la lista contraria a la anterior domina el Twelve Minutes, quien también estuvo en el primer listado. Eso podría explicarse porque este título es una aventura narrativa que dura justamente 12 minutos, pero tiene siete finales, lo que involucra tomar muchas decisiones, lo que muchas veces podría cansar. Otro juegos que están son el Returnal y el Biomutant.

A continuación la lista completa:

1. Twelve Minutes

2. Loop Hero

3. The Ascent

4. Outriders

5. The Medium

6. Returnal

7. OddWorld: Soulstorm

8. Back 4 Blood

9. Cyber Shadow

10. Biomutant