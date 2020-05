Captain Tsubasa: Rise of New Champions presenta al equipo juvenil de Senegal

Bandai Namco lanzó un video donde presentó al equipo juvenil de Senegal que será parte de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, agregando a Ismail Senghor y Moussa Malick Diallo a los Supercampeones.

"El mejor equipo de África entra al campo: ¡Ismail Senghor y Moussa Malick Diallo del equipo juvenil senegalés están decididos a salir victoriosos!", publicó Bandai Namco en la descripción del vídeo.

En el corto tráiler se puede apreciar los movimientos de estos personajes que serán parte de la selección de Senegal, donde en el modo Episode: New Hero podrás enfrentarte a esta plantilla.

Los movimientos del equipo de Senegal se ven increíbles.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, y llegará este año. Aún no hay fecha confirmada de salida.

Mira este adelanto de Captain Tsubasa: Rise of New Champions