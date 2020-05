Captain Tsubasa: Rise of New Champions presenta al equipo juvenil de Estados Unidos

Bandai Namco lanzó un video donde presentó al equipo juvenil de Estados Unidos que será parte de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Blake Martin y Cheikh Azwan son los nuevos jugadores agregados a los Súper Campeones.

En el corto tráiler se puede apreciar los movimientos de estos personajes que serán parte de la selección de USA. En el modo Episode: New Hero podrás enfrentarte a esta plantilla.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, y llegará este año. Aún no hay fecha confirmada de salida.