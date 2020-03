Batman: The Enemy Within lidera los juegos gratis de Xbox Live Gold en marzo

Microsoft reveló los juegos gratuitos que tendrán los miembros de Xbox Live Gold por la promoción de Games with Gold en marzo. Batman: The Enemy Within, The Complete Season and Shantae: Half-Genie Hero, Castlevania: Lords of Shadow 2 y Sonic Generations son los títulos que podrán disfrutar.

Todos los videojuegos se encuentran disponibles hasta el 31 de marzo, donde podrán ser descargados sin ningún costo extra, lo que genera un ahorro de casi 100 dólares.

¡Revisa los títulos a profundidad!