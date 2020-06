Así se jugarán las fechas 17 y 18 del eNacional.11vs11 de Liga Chilena de PES

Liga Chilena de PES sigue con el eNacional.11vs11 de PES 2020 y el domingo 14 y lunes 15 de junio se celebrarán dos tremendas fechas dobles, donde varios equipos lucharán por meterse en puestos de playoffs.

En la jornada 17 destacan los partidos de Santiago Wanderers eSports contra Iquique eSports, Rangers eSports contra Cóndores eSports y Palestino eSports contra Leyendas del PES.

Mientras que en la fecha 18 se vivirán partidazos como los de Audax eSports vs. Colo-Colo eSports, Legión Arica vs. Némesis eSports, Cóndores eSports vs. Deportes Concepción eSports y Palestino eSports contra Palestino eSports.

Cabe recordar que el eNacional.11vs11 es un torneo que se divide en dos conferencias: Ignis y Aqua, donde en playoffs tendremos a dos clasificados que disputarán el título de Liga Chilena de PES.