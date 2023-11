El 2 de diciembre se celebrará la Final Internacional de Red Bull Batalla 2023 en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Todas las fichas de Chile están puestas en Nitro, campeón nacional y único representante de nuestro país en tierras cafetaleras, y que tiene un sola misión, quedarse con la corona.

En Batallón, programa de RedGol, el freestyler chileno dejó en claro que está con todas las ganas de subirse al escenario y mostrar su mejor nivel para cumplir su sueño y el de todo un país. Sabe que la presión es la más alta, pero confía en su habilidades y en la experiencia de años que lo llevaron a esa posición.

“Es una presión igual. Todo suma un poco a la presión. La gente que tiene mucha fe, muchas expectativas. Pero es algo que yo quería, siempre lo he dicho. Yo quería, sabía que iba a ser así. Sabía que iba a sufrir un poco estos momentos, pero quiero. Quiero estar en el escenario. Quiero ese peso. Quiero esa presión. Quiero ponerme a Chile en la espalda y ojalá lograrlo“, explicó.

Pero dejó en claro que “a pesar de eso, a pesar de todas las expectativas que me pone la gente, quiero cumplir mi sueño, mi sueño personal. Y bacán que, por consecuencia, haga feliz a todos mis hermanos que se han matado por el freestyle, los mismos campeones que llevan años dándole. Bacán que pueda alegrarlos a todos y contagiar a todos un poco más del freestyle. Pero en lo personal, me gustaría cumplir mi sueño”.

¿Local en Colombia?

Luego de ser bicampeón de FMS Chile, Nitro decidió ir a competir a FMS Colombia, donde ya lleva 4 fechas con tres triunfos y una derrota. Por lo que el terreno y público cafetero es muy conocido por el chileno, un punto a favor que reconoce que puede servir.

“Sí, yo creo que todo suma. La verdad, yo vine hace muchos años ya a Colombia. Creo que el 2018 fue la primera vez que vine. Entonces, siempre sentí una energía muy bacán. Se siente que a los colombianos les gusta mucho el freestyle. Se siente todavía ese aire de, digamos, entre comillas, novedad. Porque, claro, las internacionales llegaron hace mucho menos tiempo que a lo que se hacía en Chile, Argentina y México, que estaban rotando constantemente los torneos internacionales. Entonces, acá todavía se respira ese aire de novedad. Esas ganas. No hay nadie sentado en los eventos. La gente se deja la garganta. Entonces, se disfruta mucho la energía de Colombia”, sentenció.

Finalmente, el campeón nacional le dejó una promesa a todo el pueblo chileno. Donde tiene como gran misión dejar todo en el escenario y mostrar su mejor versión: “les prometo que voy a dar lo mejor de mí, voy a intentar dar mi mejor versión. Y eso, creo que, no sé si es una promesa esto y ya esto aparte, creo que si me levanto con el pie derecho, me levanto con la inspiración necesaria, puedo lograrlo. Tengo mucha confianza en que puedo hacerlo. Sé que todo puede pasar. Pero eso, yo creo que mi promesa es que voy a tratar de dar mi mejor versión de todos los años que llevo rapeando”.

Recuerda que puedes seguir en vivo vía streaming la Final Internacional de Red Bull Batalla por Redbull.tv y todas las redes sociales de la madre de todas las batallas. El sábado conoceremos al nuevo campeón del mundo y no te lo puedes perder.