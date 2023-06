Tuvieron que pasar siete años para ver nuevamente a Nitro como competidor en Red Bull Batalla. La Final Nacional del 2022 en el Teatro Caupolicán marcó un clic en la cabeza del freestyler, que decidió volver con hambre de gloria y en su mejor forma a la madre de todas las batallas.

Cristian Gabriel Espino Miles, aka Nitro, estuvo concentrado en todo momento en la Plaza de los Toros en Maipú, para liberar su mente y dejar de lado la presión. Durante su ausencia de años, el MC se consagró bicampeón chileno en FMS y fue campeón internacional de God Level 3 vs. 3.

“Bueno, fue emocionante igual. La gente tuvo mucha energía todo el día, me transmitió mucho eso. También tenía presión por todos los años en los que no había estado en Red Bull. Creo que tenía que volver de la mejor forma o no hacerlo. Entonces, nada. Traté de entrenar para lograrlo y se logró, gracias a Dios. Así que bacán, hermano”, explicó a RedGol sobre su regreso.

El camino al título de la regional Zona Centro no fue fácil. Primero superó de gran forma el filtro, luego en octavos de final tuvo un duro hueso de roer, ya que Nasho, de la nueva escuela, le dio una ardua batalla que se decidió por detalles en la réplica, donde Nitro puso toda su experiencia sobre el escenario para llevarse el triunfo.

Luego siguieron Mcmadetuhermana, Satim y finalmente Racso. A todos, el MC los supero con sus punchline directos y respuestas al momento. La gente vibró con el freestyler y se ilusiona de cara a la Nacional de octubre.

Incluso el mismo Nitro tiene claro sus objetivos para la Final Nacional, saldar una deuda pendiente que tiene con Red Bull Batalla: “Ganar, salir primero, ir a la Inter y representar a Chile. Y bueno, ya viendo más allá, aunque paso por paso, me gustaría también obviamente traer la Internacional”.

El entrenamiento

El freestyler chileno es consciente que para poder cumplir su objetivo de conseguir la Internacional para Chile necesita para la prueba más difícil, la Final Nacional del 2023. Y por ello, mantendrá el ritmo de entrenamiento para seguir en un gran estado de forma, que lo tiene como unos de los competidores élite del circuito.

“Sinceramente no creo que cambie tanto, porque suelo hacerlo igual. Estoy en hartas competencias y tampoco sé si un entrenamiento tan estricto, pero me resulta, me junto con mis amigos, rapeamos, y eso como que me mantiene la mente ágil y va a seguir siendo así, quizá con un poco más de intensidad, pero en la misma”, sentenció.

En la Final Nacional, Nitro chocará con figuras como Jokker, Teorema, El Menor Pepe Grillo, entre otros. Y para superar su mejor marca en la competencia, sub campeón en 2016, deberá mostrar su mejor versión sobre el escenario. Los fanáticos tiene la fe puesta sobre sus hombros, y Cristian también lo acepta así. Sin lugar a dudas, se viene la mejor Nacional en años.