En 2020, Atri fue una de las grandes sorpresas de la Final Nacional de Red Bull Batalla. El MC terminó en la cuarta posición luego de dejar en el camino a Metalingüística y Sedy, y su nombre caló hondo en los espectadores que sólo lo pudieron disfrutar por la televisión.

Tres años más tarde, está de regreso en la madre de todas las batallas luego de conseguir su cupo en la regional Zona Centro tras vencer a Tom Crowley, Skeltah y Satim.

“La verdad es que (me sentí) bastante bien. Vengo de no estar tan activo en el circuito y ver que en un evento tan grande, con tan buenos competidores como este, poder haberme clasificado a la nacional me deja un muy buen sabor de boca”, explicó el freestyler a RedGol.

El camino para el regreso a la Nacional fue largo, ya que en 2021 y 2022 no pudo meterse entre los 16 mejores del país, pero este año fue el de la coronación. Por ello, Atri reveló la clave del éxito: “La gente me quiso mucho, me gritaba bastante, entonces me hizo sentir muy cómodo. Yo sólo subí a disfrutar, hacer lo mío e intentar ganar”.

Rumbo a la Nacional de octubre

El freestyler es uno de los pioneros en el país de combinar el deporte y el arte de está disciplina, por ello descansará hasta sacar su máximo potencial camino a la Final Nacional de Red Bull Batalla 2023.

“Voy a seguir entrenando muchísimo, voy a estar dándolo todo en los entrenamientos, porque al menos esa es mi mentalidad. El entrenamiento es donde das la verdadera pelea y aquí ya vienes a recoger la recompensa. Así que voy con toda la expectativa de poder ser campeón nacional y tratar de aprender de los errores de hoy”, sentenció.

Cabe recordar que Atri está clasificado junto a Jokker, Teorema, Deafc, El Menor, Pepe Grillo, Nexus, Nitro y Racso. Aún quedan 7 cupos para el evento más importante de freestyle en Chile. La próxima regional es el 24 de junio en Concepción, representando a la Zona Sur.