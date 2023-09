El actual campeón de Red Bull Batalla Chile no podía faltar en Batallón y dejó grandes declaraciones en la previa a la Final Nacional del 2023. Jokker dio a conocer sus motivaciones para conquistar un inédito hito y reveló a los favoritos para ganar la competencia.

En la Internacional de México, el MC nacional cayó en primera ronda tras perder contra Wolf y la idea de no volver a la Nacional rondó por la cabeza de Jokker, pero eso sólo quedó en una idea, el hambre de gloria predominó.

“Mira, a mí me pasó que en la Nacional yo llegué a dos finales, siempre pensaba en mi mente. La tercera es la vencida, la tercera es la vencida y en la Inter me ha pasado lo mismo. He llegado a dos internacional y siento que la tercera va a ser la vencida. Tal vez ni siquiera ganarla, pero clasificar, tener un chileno más ahí o no sé, hacer un buen papel como sea”, explicó.

Y agregó que “mi sueño de pequeño es tener ese cinturón, o bueno antes no era un cinturón, pero ahora tener ese cinturón, tenerlo colgado, que sea mío. Y sé que es difícil, sé que también la gente está un poco decepcionada por lo del año pasado, entonces sé que voy a tener que dar el doble, romper más paredes de las que rompía, pero estoy entrenando y lo asumí desde enero, cuando ya empecé a mentalizarme para esto, que iba a ser así, que la gente no iba a comentar tanto que iba a ganar yo o mis mismos amigos, no iban a pensar tanto que iba a ganar yo. Yo ya lo sabía y he estado trabajando de eso pa’ adelante”.

LOS RÉCORDS CHILENOS

MC Samo y Sador son los freestylers chilenos con mayor participaciones en finales nacionales de Red Bull Batalla, con 5 cada uno, pero Jokker en 2023 superará esta marca y llegará a seis participaciones, convirtiéndose en el hombre récord del país.

“Creo que igual me inscribo para romper récords. Ya el estar en esta nacional, creo que rompo el récord de Samo en más presentaciones, No estoy seguro, pero creo que sí y en internacionales también. Bueno, es un poco injusto para Basek y Pepe Grillo (bicampeones nacionales), que han ido a dos y yo fui segundo en la que fuí (2019), pero bueno, también me tocó así”, reveló.

Pero eso no es todo, porque el freestyler de Hualpén se consagra campeón, alcanzará su tercera presentación en Internacionales, logrando el récord nacional. En la presente temporada, sólo Pepe Grillo podría quitarle esta espectacular marca.

UN CHOQUE DE TRENES

Jokker es consciente del gran nivel de los competidores de la Nacional del 2023 y sabe que será histórica: “Creo que este año no van barquitos, no van autitos, van puros trenes recargados y va haber choque de trenes, y eso es lo que falta en Chile. O sea, no está la liga activa, las batallas que están saliendo como virales ahora son Teorema/Bigta de Liga Inmortal, pero una tarima, algo que salga para afuera también, que se proyecte en escenario, que siempre es importante. Creo que la Red Bull siempre es la oportunidad que estamos esperando, aparte de competir a ver qué pasa también, que lindo ver a los compañeros fluir ahí y algunos debutar. El mismo Bigtamina, yo lo veo de chico cachay, de muy niño en Concepción y que debute en una Red Bull es bacán, Lo mismo sentí por el Deafc el año pasado. A disfrutar, como te digo y a dar todo también. A matar o morir, que no queda otra”.

Por último, el actual campeón dio a conocer a sus favoritos para quedarse con la corona, obviamente sin considerarse en esta predicción. “Para mí, El Menor, Nitro y estoy entre Teorema y Rodamiento, ahí siento que están empatados. Me pasa que Teo rapea muy bacán, me encanta su estilo y sé que lo que está haciendo es difícil, pero de repente la gente no lo entiende tanto y el Roda es muy entendible, entonces por eso ahí los dejo empate. Pero por el estilo me gusta Teo y creo que Nitro y El Menor son los claros favoritos de la gente”, explicó.