Francisco Miguel Ángel Mateluna Allendes, mejor conocido como Basek, es uno de los dos freestylers en Chile que puede soñar con el tricampeonato de Red Bull Batalla. Pero antes debe dar un paso fundamental y es sortear la Regional para asegurar su cupo en la Final Nacional del 31 de agosto.

El sábado 25 de mayo en Club Subterráneo se medirá a otros 15 MC’s, que también persiguen sus sueños en la madre de todas las batallas. Pero esta vez todo es diferente para Basek, porque llega con otro mood y en otra etapa personal.

“Para este año era una presión, pensando que por mi video clasificaría directo. Pero como no fui a la Nacional directo, por mis tiempos, de mis tres trabajos, familia, más otros temas, no tuve el tiempo ni le di dedicación al entrenamiento. Es más, voy súper libre, sólo con entrenamientos por Discord con Infranich y su escuela, ya que en mi pueblo no hay freestylers serios, que compitan afuera ni regularmente”, explicó.

Pepe Grillo y Basek son los únicos MC’s chilenos que pueden conseguir el tricampeonato de Red Bull Batalla Chile. El primero ya está clasificado a la Nacional por ser parte del podio de la temporada 2023, mientras que Francisco debe dar un pase antes para conseguirlo. Lo que en un momento significó una presión en la carrera por alcanzar este logro, ahora ya no lo es.

“Ninguna. Finalmente como no entrené tanto, no tengo presión. Si me va bien, genial, y si no me va bien creo que es parte dé. Voy a disfrutar, a ver qué me depara el freestyle. Así que feliz, a pasar un grato momento, ojalá se pueda disfrutar, ya que el público está bastante elitista respecto a generaciones, estilos formas. Pero vamos con todo, igual”, sentenció.

Con esto, Basek pone su futuro en manos del freestyle, el mismo que en el 2021 lo llevó a convertirse en bicampeón y a representar a Chile en la Internacional. Por aquella temporada, el MC tenía pensado hacer su “último baile” y retirarse de la escena competitiva, pero el freestyle lo puso en un lugar especial y le abrió las puertas en FMS.

EL NIVEL DE LA REGIONAL

Ahora todos los caminos conducen a la Regional de Santiago, donde figuras como Jokker, Teorema, Anubis, Erreka y Atri disputarán su paso a la Nacional. En esa línea, Basek avisó que el nivel de este evento es sumamente alto y explicó: “me parece que el nivel de la Regional es una Nacional y quienes pasen, o pasemos, iremos con todo”.

Además, sobre el gran favorito esta temporada, dejó en claro que hay un nombre. “El Menor, que está a un nivel superlativo, daremos el máximo. Ojo que no digo que no se le pueda ganar, pero actualmente está increíble”, cerró.