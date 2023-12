El tricampeón y actual monarca de la Internacional de Red Bull Batalla, Aczino, pasó por Batallón y puso un par de puntos claros. Avisó que está acostumbrado a tener gente en su contra y que hará todo lo posible para mostrar su mejor versión que lo lleve una vez más al título mundial del freestyle.

En los meses previos a la Final Internacional del 2 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, se ha hablado mucho de la irregularidad y poca continuidad de Mauricio Hernández en las batallas. Por eso el mismo mexicano salió al paso de esos comentarios y habló con RedGol.

“No, pues yo no voy a demostrar nada. Yo voy a hacer mi trabajo. Yo creo que esas opiniones vienen de gente que desearía que fuera así, que tienen una realidad muy distorsionada, que no ven los hechos, porque el actual campeón soy yo y no sólo el actual campeón, también el campeón de hace dos años. Y vengo 10 años ya demostrando lo que sé hacer, entonces se me hace como una narrativa muy para querer predisponer a la gente a algo”, explicó.

Y agregó que “bueno, la verdad que a mí me da igual, yo estoy acostumbrado a que la gente que no quiere verme ganar diga disparates para argumentar su pensamiento y yo espero tener un buen día, como toda competencia puedes tener un buen día, un mal día, puedes ser el mejor jugador del mundo y aún así que se te vaya un gol claro”.

Las motivaciones de Aczino

México 2017, Chile 2021 y México 2022 son los años de la consagración de Aczino en la Internacional de Red Bull Batalla. Se convirtió en el primer bicampeón y tricampeón de la historia, pero aún quiere seguir alargando su legado y sus motivaciones están claras.

“Yo siempre mentalizado en dar la mejor versión de mí y es lo que espero dar. La verdad yo siempre voy con esa mentalidad de hacerlo lo mejor que pueda por mí, por mi carrera, por mi legado, por mi público, por mi familia, por mi país, por el freestyle y yo espero dar un buen papel”, sentenció.

Figuras de la talla de Chuty, Gazir y Nitro se pondrá en el camino de Aczino, que podría ser el primer tetracampeón de la competencia y el único en ganar tres títulos consecutivos. El mejor de todos los tiempos podrá seguir agigantando su historia…