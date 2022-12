El subcampeón de la Red Bull Batalla 2021 desarrollada en Viña nos espera en una habitación iluminada muy tenue, nos saluda y nos tira un “cómo estai wn” para romper el hielo, luego se calza sus anteojos oscuros, se acomoda y espera las preguntas.

Dice que se encuentra bien y tranquilo para el evento, con ganas y motivado, recalca que no viene a hacer nada nuevo, sólo lo que lo trajo hasta aquí, “No se con qué estilo saldré, pero supongo que haré más o menos lo mismo, seguro iré en plan malvado” y se ríe.

También se pone en el caso de una hipotética final, que obviamente le gustaría repetir con Aczino, que “sería alusinante”, pero que su sueño sería con su mejor amigo y hermano de la vida, Blon.

Y hablando de finales con Aczino, recordamos las rimas de Mau haciendo alusión a la realidad chilena, la del país del estallido social o que en Chile no hay Kast y la pregunta viene de cajón, dada esta experiencia, ¿tienes preparado algo con la actualidad mexicana o sus dichos?

“La verdad es que no me gusta competir así, obvio que algo manejo algo porque vengo muchísimo a México, me gusta competir de tu a tu, de rapero a rapero. Creo que preparar y estudiar mucho el país donde vienes es medio contra producente, porque yo vengo y le digo a Mau o a cualquier mexicano algo de acá, valido ese estilo y que él pueda usar todos esos recursos y decirme, qué se yo, la marca de un yogurth que tomaba en el recreo a los doce años y ahí termina eso”, explicó.

Skone no quiere dejar pasar la oportunidad de hablar del público chileno, con el que se reencantó en Viña, “yo tengo que decir que cuando fui a Chile el año pasado iba con un poco de miedo, porque no había tenido muy buenas experiencias en el Caupolicán, sin embargo en Viña fue el mejor público que recuerdo. Conmigo y los demás compañeros se portaron muy bien, tío, Basek que era el representante chileno quedó fuera muy temprano y nadie gritó tongo ni nada. Por eso, después sentía que tenía que decirlo públicamente y a la gente de Chile lo llevo en el corazón”.

Finalmente, quisimos saber su opinión del freestyle nacional de parte de una voz autorizada, quien viene de quizás la escena más desarrollada del mundo del free y las batallas, “me pasa que la FMS Chile la encuentro de las mejores y cuando veo las batallas, veo que los chicos hacen cosas increíbles, pasa que quizás no hacen cosas tan vistosas o por ahí, no son perfiles tan mainstream, tal vez tienen la movida que ‘oh, a nosotros no nos ve tanta gente’, yo les diría que no se preocupen, eso va más allá de donde llega tu brazo. Tu brazo llega a rapear bien, eso ya lo hacen”.

“Pónganse constantes a entrenar a rapear, porque es gente hipertalentosa que hacen cosas que me parecen un puto espectáculo y si el talento lo acompañan de disciplina, lo que van a conseguir es increíble, no tienen techo. Ya saben, ‘pónganse las pilas wn, vayan a entrenar al tiro’, cierra entre risas.

Es Skone, uno de los favoritos para llevarse la corona y ser el segundo bicampeón internacional de la Red Bull Batalla que se desarrollará este sábado 10 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México a las 20:00 hrs. de Chile y podrás verlo en todas las plataformas de Red Bull.