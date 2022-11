Sage pasó por el programa "CON MI PANA" de Twitch en RedGol y contó detalles de su entrenamiento antes de su participación en el Mundial de Plazas en Ciudad de México. El freestyler nacional avisó que Chile hará historia con tres clasificados a la Final Internacional de Red Bull Batalla y prometió dejar el nombre del país en lo más alto.

El próximo sábado 26 de noviembre desde las 20 horas de Chile se disputa el Mundial de Plazas en México, donde los 16 mejores freestylers de Plazas del mundo se miden un torneo que otorga un cupo para la Final Internacional y Jean Silva (Sage) representa a Chile, derecho que se ganó tras quedarse con la DEM Mid Season, el torneo de parque más importante del país.

Horas antes de viajar, Sage contó parte de su proceso de preparación para enfrentar este primer campeonato en el exterior: "He estado tratando de aprender jerga de allá, cosas importantes que hayan pasado y ahora con lo del mundial también he tratado de estar más atento de lo general. Y eso, he estado súper informándome en verdad. No tratar de quitar mi jerga chilena, pero ampliarla y adaptarla a dónde voy".

En esa línea, el representante nacional dio pistas de batallas que le gustaría tener en el Mundia. "Me gustaría evitar a Wolf, no voy a decir por qué en concreto, pero me gustaría evitarlo. Con Zticma me gustaría batallar, porque siento que es como en su país, aparte también es un rapero muy conocido en plazas, entonces también me gustaría tener un enfrentamiento y ver qué tal la contraposición de ambos batallando", explicó

Y agregó que "Jesús LC también, es un fuerte. Yo soy muy fan de las callejeras de España, entonces como que ya lo tenía visto. Jair Wong también me gustaría enfrentarlo. Esos nombres son los que me gustaría enfrentar".

Finalmente, Sage dejó en claro que irá por el título en México: “El peso es muy distinto, el peso es muy diferente. Porque por ejemplo, cuando me habían dicho ‘vas a viajar con Jokker’, yo dije ya por lo menos voy a poder ir con alguien, voy a tratar de entender allá y va a ser más como un proceso de adaptación al formato Red Bull, a entenderlo un poco más. Pero claro, ese peso o responsabilidad cae sobre mí y dije, tengo que cambiar el switch. Ahora yo soy la cara de Chile en el Mundial de Plazas, entonces tengo que tratar de dejar lo mejor representado al país. Y ese es el enfoque, quiero dejar representado bien a Chile y aunque pierda, de alguna forma, que se hayan dado cuenta de que estaba ahí. De todas formas tendremos tres chilenos, lo aviso”