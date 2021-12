Durante la jornada de ayer, más de 5.000 personas en la Quinta Vergara fueron testigos del triunfo del freestyler mexicano Aczino en la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2021, consagrándose como el primer bicampeón mundial.

El camino hacia el triunfo comenzó cuando Aczino vence a P8 en octavos de final, a JAIR WONG en cuartos, luego en semifinales vence a RAPDER y en la final se disputó el título con el freestyler español José Miguel Manzano, mejor conocido como Skone.

Es importante recordar que el primer triunfo que tuvo Aczino fue en la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2017 realizada en México, donde estuvo como dueño de casa enfrentándose con el MC argentino WOS.

A continuación te contamos las primeras impresiones que ha tenido Aczino acerca de tu importante triunfo.

Aczino impresiones de su triunfo

En la conferencia de prensa de la Redbull Batalla realizada posterior al triunfo, se le preguntó Mauricio Hernández González (Aczino) por su triunfo y el apoyo familiar que ha recibido en su camino del freestyle “Pues bueno cuando estaba chico obviamente me decían que pues también estudiara ¿no?, que el mundo artístico no es muy seguro, no es muy estable y todo eso pero como vieron mi pasión, vieron que yo me enfocaba en los artístico más que en salir de fiesta o en postureo, siempre hemos estado enfocados en lo artístico digamos en la batalla, en la música, siempre me apoyaron la verdad. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí.”

Luego al bicampeón se le preguntó acerca de el uso de temas políticos chilenos en sus rimas a lo que contestó entre risas “Soy muy amigo de Kaiser, ya sabes no? Ahí es el secreto”. Por otro lado , también reveló que su rival más duro fue Skone.

Por lo que, su contrincante español respondió “Para mi ha sido super especial la final con Mau porque es como la demostración de algo con lo que venimos luchando y que es un fenómeno que no tiene que ser malo o ni tiene que ser bueno que es el rollo del cambio generacional y era la movida de que se puede demostrar que no hace falta que sea un cambio, que puede ser una convivencia generacional”.

También Aczino quiso enviar un cariñoso mensaje al talento freestyler de la Quinta Región “Que lo hagan por amor, siempre desde el principio, que les guste hacerlo y si quieren dedicar su vida profesionalmente pues mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha pasión siempre”