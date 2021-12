Este sábado se disputará la Final Internacional de Red Bull Batalla en el anfiteatro de la Quinta Vergara, ubicado en Viña del Mar. En el evento habrá 16 participantes que intentarán cautivar con sus ritmas a 5.600 espectadores.

Y si hablamos de lleno sobre lo que dicen los freestylers durante las batallas, está el momento "Kickback". Esto se empleó por primera vez en Colombia y se trata del momento en que los improvisadores se hacen preguntas entre sí, y después el jurado valora esas preguntas planteadas y el como se responden en el momento.

¿Qué piensan los participantes sobre el "Kickback"?

Dicho momento podría estar durante la competencia de esta noche. Mediante una entrevista algunos participantes opinaron sobre el "Kickback".

Alfredozki: "A mí el formato me gusta mucho, creo que me da mucho juego a mis posibilidades de hacer buenas punchline".

P8: "A mí me encantó desde que lo vi hace un tiempo, me parece increíble que se integre al formato Red Bull, porque deja en claro la espontaneidad del freestyle".

Éxodo: "Me gusta el formato, aunque creo que no es necesario responder siempre con lo mismo, sino que es más el argumento y darle coherencia a la pregunta".

Skiper: "Pues sí me gusta el formato, es muy dinámico, se presta mucho para la respuesta instantánea, que es algo que a mí me gusta mucho. No le he hecho mucho este tiempo, pero ojalá me toque hacerlo pronto".

Marithea: "No, no me gusta el formato Kickback, pienso que deja muchas otras cosas a la suerte más allá del freestyle, porque si te dicen por ejemplo: ¿por qué no me preparas un sándwich? Y tú pensando en la terminación y en lo otro, y ya no depende de la capacidad del otro de hacer freestyle sino de los estímulos que se te puedan facilitar para que así sea. Entonces eso puede condicionar una batalla, independiente del nivel que haya no me parece que sea justo".

Reverse: "Me encanta el Kickback, intento preguntar tan fácil que sea difícil de contestar, por ejemplo, si tú tienes que desarrollar un concepto yo te pregunto: ¿Cómo te parece el día de hoy? ¿Qué tan insultante me vas responder con eso? Es más complicado, pero si me lo respondes se verá como un golpe muy duro".

Lista completa de los 16 participantes:

Rapder (México)

Aczino (México)

Skone (España)

Skiper (México)

RC (México)

Marithea (Colombia)

P8 (Costa Rica)

Basek (Chile)

Reverse (Cuba/Estados Unidos)

Stick (Perú)

Gazir (España)

Éxodo Lirical (República Dominicana)

Klan (Argentina)

Alfredozki (Ecuador)

Hammer (Uruguay)

Jair Wong (Perú)

¿Cómo y dónde ver la final internacional?

La Final Internacional de Red Bull Batalla se transmitirá a las 21:00 horas de Chile por las plataformas oficiales de Red Bull TV, Twitch, Youtube, también en el Facebook de Redgol. Además, también lo podrás ver por el canal de Twitch del streamer español Ibai Llanos. Mientras que desde las 22:15 horas se emitirá en la señal abierta de Canal 13.