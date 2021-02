FMS España, jornada 8 | Ver EN VIVO Y EN DIRECTO la octava fecha de la Freestyle Master Series España

El circuito de la Freestyle Master Series está llegando a su fin a lo largo y ancho del mundo. Varias sedes están en la recta final y España no es la excepción, que tendrá su octava fecha en el futuro próximo.

Los gallos tienen en estas últimas jornadas la oportunidad de campeonar o descender, todo según lo que dicte la clasificación al final del torneo. Por ahora, el liderato es compartido por Gazir y Bnet -este último con una batalla por recuperar-, ambos con 17 unidades.

Entre ellos saldrá el campeón, porque la diferencia con sus perseguidores es abismal. El más cercano es Mnak, con 13 unidades, y no parece que los punteros vayan a ceder ventaja hasta la última jornada.

La otra pelea, es en la parte baja, donde justamente esta fecha habrá una batalla decidora para el descenso de esta temporada. Khan se mantiene en cero después de siete fechas, un pésimo registro que lo hará caer de la FMS España. Sin embargo, Mister Ego y Errecé pelean para salir del fondo de la clasificación con siete y seis puntos, respectivamente

Las batallas confirmadas son: Mnak vs Sweet Pain, Mister Ego vs Errecé, Gazir vs Tirpa, Bnet vs Blon y Khan vs Zasko.







Día y hora: ¿cuándo es la jornada 8 de la FMS España?



La jornada 8 de la FMS España será el día sábado 27 de febrero a las 13:00 horas de Chile.



Transmisión: ¿dónde ver en vivo la jornada 8 de la FMS España?



La transmisión estará disponible a través del canal de Youtube de Urban Roosters.