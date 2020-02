Horario y dónde ver en vivo y en directo FMS Internacional, jornada 4 de la fase clasificatoria en Chile

La FMS Internacional tendrá su jornada de cierre este sábado. Justamente en Chile será la fecha 4 y donde si dirimiran los últimos clasificados a la gran final.

El evento a realizarse en el Teatro Caupolicán será la última oportunidad para que los mejores representantes del freestyle de Argentina, España, México y Chile que no han aseugrado su paso a la final, puedan conseguirlo en las cuatro batallas que animarán la tarde.

Los enfrentamientos serán los siguientes: Acertijo vs Yoiker, El Menor vs Trueno, Dtoke vs Blon y Lobo Estepario contra Walls.

Los jueces elegidos por la organización para elegir a los ganadores de las batallas son: Tink (FMS Argentina), Soen (FMS España), Basek (FMS Chile), Proof (FMS México) y Pime (FMS México).

La fecha tendrá transmisión online, aunque si quieres asistir aún quedan entradas a la venta y puedes adquirirlas en Puntoticket.com.

Día y hora: ¿Cuándo es la FMS Internacional, jornada 4 de la fase clasificatoria en Chile?

La FMS Internacional, jornada 4 de la fase clasificatoria en Chile será hoy sábado 22 de febrero a las 17:00 horas de Chile, en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo y por streaming la FMS Internacional, jornada 4 de la fase clasificatoria en Chile?

Para ver en vivo y en directo la FMS Internacional, jornada 4 de la fase clasificatoria en Chile, podrás hacerlo de manera online en la transmisiónen vivo del Canal de Yotube Urban Roosters.