La última clasificatoria de Red Bull Batalla se realizará el próximo viernes 23 de septiembre desde las 19:00 horas en el Club Chocolate y Teorema mostró todo su favoritismo por El Menor. El campeón de la regional sur, en conversación exclusiva con RedGol en "Con Mi Pana" de Twitch junto a Felipe Kaponi, afirmó que el oriundo de Coquimbo es uno de los mejores de la historia nacional del freestyle y lo posicionó como potencial ganador de la regional centro.

"El Menor, campeón absoluto. Todo el poder. Y no sólo en la Nacional, yo siento que El Menor tiene que representar sí o sí a Chile alguna vez en una Internacional. Pero firmado y eso no puede no pasar. Si no pasa, algo está mal, algo estamos haciendo mal, porque eso tiene que pasar", manifestó el cañetino ante la pregunta de su favorito para la regional de Santiago.

Pero no es todo, ya que Teorema también llamó al público a apoyar al Menor y darle atención a su carrera musical: "Hay que rescatarlo, hay que valorarlo, al Menor hay que apoyarlo. Siento que igual el público ha sido injusto con él, han sido injustos, han apuntado, has juzgado y no cachan ni una. Al Menor hay que apoyarlo, tirarlo pa’ arriba, es tremendo talento nacional de exportación y no sólo en el freestyle, en la música. Yo le he escuchado unos temas al Menor que vienen y que son unas locuras, que están a un nivel brigido y mundial. Ya entra en otro espacio".

El Menor es uno de los grandes favoritos para quedarse con la Regional Centro de la madre de todas las batallas, pero no tendrá el camino fácil, ya que tiene adversarios de la talla de Metalingüística, Anubis, Satim, Stigma, Nait, Astropoeta, entre otros. 32 freestylers llegarán al Club Chocolate y sólo 16 pasarán a la etapa final, donde se van a definir los cuatro cupos para la Nacional.

Por último, Teorema fue más allá del presente y elevó a El Menor a un sitial diferente. "Yo siento que pa’ mí El Menor es el mejor batallero en la historia de Chile hasta ahora, yo se la doy. Le falta tiempo, no ha tenido los mismos méritos porque no ha tenido las mismas oportunidades, ni los mismos escenarios. Está igual ahora en un momento donde el freestyle está en otro momento. Pero El Menor pa’ mí ha tenido las mejores (rimas) de la historia, así top", sentenció.