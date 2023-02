Red Bull Batalla, la competencia de freestyle-rap más importante de habla hispana, está ad portas de iniciar su temporada 2023, y para comenzar a calentar motores, revivimos las madres de las batallas, las

más épicas y más vistas en todos los años de la competencia: la del tricampeón mexicano Aczino, y el argentino Wos, aquellas que marcaron el paso generacional de la vieja escuela a la nueva ola, que hoy tiene a jóvenes voces dentro de la élite del freestyle, como Marithea, Gazir, Jokker, entre otros.

Durante tres años consecutivos, el mexicano Aczino y el argentino Wos se toparon por azar en la Final Internacional de Red Bull Batalla. Esta situación fortuita coincidió con el mejor momento del freestyle a nivel de convocatoria y derivó en una de las rivalidades más grandes de todos los tiempos. Repasemos aquí esos momentos:

Primera parte de la saga, 2017-México:

La primera batalla de la trilogía entre el Chosen-One del Quinto Escalón y el autoproclamado “mejor maldito freestylero”, se vivió en el 2017, año en que Aczino se llevó su primer título internacional en su cuarta vez consecutiva compitiendo en una final mundial, en una batalla épica entre él y el argentino WOS en el Arena México, que hasta el día de hoy suma constantes reproducciones:

El segundo encuentro, 2018-Argentina:

Este fue sin duda la gran revancha. “El pibito de Argentina” era la carta local y tenía la preferencia. Fueron tres round que impactaron al público presente, que no podía creer la tenacidad de las rimas entre

las que Aczino y Wos se batían el título de campeón en la final mundial. Fue un batallón de principio a fin, pero el mexicano no pudo remontar una de las últimas rimas del argentino que disparó: “Dice que me gana, yo no lo escucho. Si me gana igual, no me va a cambiar mucho. Aunque pierda esta gente se va llena de orgullo, esa es la diferencia entre mi país y el tuyo”. El público estalló y el jurado no dudó: Wos se quedó con el cinturón y ésta se ganó en título de la segunda batalla más vista de Red Bull con más de 46 millones de reproducciones:

El fin de la trilogía, 2019- WiZink Center, Madrid:

Tras encontrarse dos veces consecutivas en la final de la inter, el marcador estaba igualado 1-1 y el mundo del freestyle, listo para ver el desempate: la batalla final de la trilogía. Ambos habían crecido mucho en los últimos tres años. Un elemento más aumentaba el hype: los dos iban por el bicampeonato mundial (un logro que nadie había conseguido hasta ese momento). La expectativa del público era altísima y en la elección de llaves, Wos exclamó: “Déjame a Mau”, pidiéndole a Trueno que no elija a Aczino para poder enfrentarse. En el momento del cara a cara todo detonó: respuestas filosas, punchline, Flow y agresividad que revalidaron por qué los dos estaban nuevamente en una final. Hubo réplica y ninguno llegó a la final (Aczino llegó a semifinales y quedó en tercer lugar), pero ésta se convirtió en la batalla más icónica de la historia de la competencia, con más de 57 millones de reproducciones que dan inicio a una nueva era: la del “freestyle de estadios”.