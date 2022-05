Iona Rothfeld, ex mundialista sub 17, juega fútbol desde que tiene memoria. Lo hizo como cualquier niño: afuera de su casa, en los recreos y aprovechando cualquier momento y lugar para pelotear un poco. Si bien recién este año se promulgó la ley de profesionalización del fútbol femenino, para ella ese espacio siempre fue donde se sintió más cómoda y esa fue una de las razones por las que se resistió a soltarlo. “No era común que una niña jugara fútbol, era extraño. Hicieron que me diera cuenta de que era la única niña jugando y siempre me cuestionaron: ¿Por qué no juegas a un deporte más femenino? ¿Por qué no te juntas con ‘niñitas’? ¿Por qué te vistes como hombre?”, confiesa.

Para la ex candidata constituyente siempre hubo una connotación negativa al hacer algo distinto, recuerda con tristeza que aún siendo una niña se le exigía sobre adaptarse. “No es justo que no pudiese hacer algo tan básico como jugar a la pelota, solo porque la sociedad no está acostumbrada. Se romantiza mucho el haber vivido esas situaciones, pero yo más que romantizarlas, tengo rabia, lo encuentro injusto”.

A pesar de sus malas experiencias y constantes cuestionamientos sobre lo que disfrutaba. Rothfeld no abandonó el fútbol. “Yo me mantuve y tuve el privilegio de tener las condiciones, de tener una familia que me apoyaba y también de tener un carácter y un cuerpo que me hizo aguantar. La pasé muy mal, me hicieron cuestionarme si estaba bien o no lo que estaba haciendo, y ya de más grande conversando con otras compañeras, nos dimos cuenta que vivimos todas lo mismo”.

La actual directora de la ANJUFF asegura que haber sido protagonista y testigo de lo difícil que es para las mujeres jugar al fútbol, la hizo ir un paso más allá y querer cambiar la realidad: “Lo encuentro muy injusto. No quiero que otras niñas sigan pasando lo que pasé yo, y que al final hemos pasado todas nosotras”. Iona Rothfeld es una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, y a pesar de que ya se logró la profesionalización del fútbol de mujeres en Chile, considera que hay muchas cosas por hacer, es por eso que está postulando a la reelección como directora en las votaciones que serán el próximo lunes 9 de mayo de 2022 a las 21:00 horas.