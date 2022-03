A casi tres años de comenzar con su tramitación en la Cámara de Diputados, este lunes se hizo oficial: el fútbol femenino en Chile será profesional, luego de la aprobación del proyecto de ley que exige la celebración de contratos entre los clubes del Campeonato Nacional y las jugadoras.

La Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) se mostró muy emocionada por este hito. Tanto su presidenta, Tess Strellnauer, como Camila García e Iona Rothfeld, directoras, manifestaron su felicidad y emoción por la aprobación de la ley, que se promulgará durante las próximas semanas.

"Este es un momento histórico y va a pasar como uno de los grandes hitos del desarrollo del fútbol nacional. Lo logrado es el resultado de muchos años de trabajo, no solo de la ANJUFF, si no que de todas las futbolistas chilenas; de aquellas que sólo soñaron con esto y no lo pudieron vivir, de las que demostraron que es posible y por supuesto de todas las que pronto serán reconocidas y tratadas como profesionales", expresó Strellnauer.

La profesionalización del fútbol femenino será paulatina, ya que en el primer año desde su promulgación, y ya vencidos los primeros seis meses de plazo, se exige al menos el 50% del plantel contratado. Ese porcentaje sube al 75% en el segundo año y al 100% en el tercero. Es decir, a fines de 2025 podríamos ver a la totalidad de jugadoras con contrato.

Para Iona Rothfeld, sin embargo, es importante que las instituciones se pongan las pilas por esto. "Muy contentas y muy emocionadas, esto es algo que merecíamos las jugadoras y que hemos estado buscando desde hace muchísimo tiempo. Ya a cinco años desde que se constituyó la Anjuff, este era nuestro objetivo: profesionalizar la actividad. Y por eso hemos estado muy emocionadas también con el apoyo transversal que hemos tenido de los y las parlamentarias en cada trámite legislativo. Esperamos tener el mismo apoyo y más de los clubes, los y las hinchas, y de cada persona relacionada al fútbol", añadió.

Mismo mensaje es el que envió Camila García, también directora de Anjuff y miembro del comité ejecutivo de FIFPro. "Es un hito tremendo para el fútbol chileno, sienta las bases para las nuevas generaciones y da un periodo de transición que creemos es oportuno para los clubes. Les hacemos un llamado a los presidentes de clubes para que vean esto como una oportunidad para levantar la vara, los estándares, y no lo vean como una obligación", señaló.