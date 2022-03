Después de casi tres años de espera, desde que fue ingresado el proyecto, hoy se aprobó y se convirtió en ley. El fútbol femenino en Chile ya es profesional. Este lunes, en la Cámara de Diputados, se votó de manera unánime el boletín N° 12.470-29, que en palabras simples exige la firma de contratos de trabajo entre las SADP y sus jugadoras.

El proyecto pasó por la Cámara en enero pasado y, durante marzo, el Senado lo envió de vuelta con mejoras. Este lunes, a las 17:00 horas, comenzó la sesión de sala en que 143 diputados votaron a favor de la moción que obliga a los clubes a entregarle condiciones laborales decentes a las futbolistas y celebrar contratos laborales. Solo hubo una abstención.

El primer artículo señala que la ley entrará en vigencia seis meses después de su promulgación en el Diario Oficial. Las instituciones tienen un año calendario para contratar al menos al 50% de las jugadoras que componen su primer equipo. Luego, al segundo año, el 75% de las futbolistas deben firmar contrato. Al tercer año, en tanto, es el 100%.

Pero, ¿qué clubes deben contratar jugadoras? Todos aquellos "que participen de competiciones oficiales de carácter nacional en categoría adulta, en el plazo de tres años a contar de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley". O sea, los que estén en Primera División y en el Ascenso femenino.

Además, el artículo segundo, habilita a los clubes que antes de cumplidos cinco años de la entrada en vigencia de la ley, a postular al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y de las Donaciones con Fines Deportivos. La idea es que, con esos fondos, puedan fomentar el desarrollo de sus ramas femeninas.

El fútbol femenino en Chile ya es profesional. Además de Colo-Colo y Santiago Morning, que tienen contratadas a la totalidad de sus jugadoras, hoy todos los clubes tendrán que firmar contratos con ellas y sumarse al (ya no tan) selecto grupo que también componen Universidad de Chile, Fernández Vial, Palestino, Universidad Católica y Deportes Puerto Montt.

La ministra Alexandra Benado se mostró muy emocionada tras la aprobación. "Cuando tenía 17 años y debuté en la selección nacional de Chile, en las canchas aledaña del club Palestino, nunca me hubiera imaginado ni en el mejor de mis sueños que estaría frente a ustedes por la votación del proyecto de ley de profesionalización del fútbol femenino. Estoy muy orgullosa y me siento privilegiada de estar hoy aquí. No saben lo importante que es para las mujeres futbolistas este proyecto que votarán. Con este proyecto estamos saldando una deuda histórica con las mujeres de este país", sentenció.