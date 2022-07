Inglaterra sigue haciendo historia en la Eurocopa femenina, que se diputa en la isla. Las leonas golearon a Noruega por 8-0, estableciendo un nuevo récord en el triunfo más amplio consegudo en esta competencia. El anterior registro pertenecía al propio equipo inglés, que había vencido a Escocia por 6-0 en la Fase de grupos del torneo 2017, en Utrecht (Países Bajos).

Por si fuera poco, el elenco albo se convirtió en el primer equipo que anota seis goles en la primera parte de estos torneos.

El duelo con las noruegas se definió rápidamente. A los doce minutos llegó el 1-0 con un penal lanzado por Georgia Stanway. Lauren May Hemp puso el 2-0 a los 15'. Ellen White se matriculó con dos (29' y 41'), mientras que Beth Jane Mead logró un hat-trick (34', 38' y 81'). El último gol fue marcado por Alessia Russo (66').

A la seleccionadora de Inglaterra. Sara Wiegman, le encantó "la victoria, la forma en que jugamos. Incluso con el 8-0, seguimos al ataque y realizamos los pases que necesitábamos después de que ellas cambiaran su sistema. Conseguimos el impulso necesario para crear más ocasiones y marcar más goles. A ellas les costó presionar el balón. Se notaba que las jugadoras han disfrutado mucho. Espero que los aficionados hayan disfrutado. Eso es lo que esperamos para que la nación se sienta orgullosa. Si ganas 1-0 u 8-0 no hay ninguna diferencia: aún no has ganado nada".

Este martes, por el grupo B, Dinamarca choca con Finlandia y Alemania con España.

El otro récord de Inglaterra

Ppr si fuera poco, el elenco anfitrión marcó otro hito en esta competencia: el partido Inglaterra-Austria (1-0), en la jornada inaugural, congregó 68.871 espectadores, estableciendo un nuevo récord de asistencia en una Eurocopa femenina.

El anterior registro fue en la final de Suecia 2013, cuando Alemania y Noruega reunió a 41.301 personas.

El récord anterior en la fase de grupos correspondía a Inglaterra-Finlandia (3-2), en 2005, en Manchester, jugado ante 29.092 espectadores.