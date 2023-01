La defensora de 32 años confirmó en su Instagram que seguirá jugando en el Cacique durante la temporada 2023, pero abrió la duda sobre un eventual retiro con la frase "the last dance?".

Colo Colo Femenino, a pesar de ser campeón del torneo 2022, es uno de los clubes que más lento se ha mostrado en la conformación del plantel de cara a la temporada 2023. De momento, no toda la plantilla está renovada y, según informó Luis Mena en diciembre, todas las jugadoras habían quedado libres luego de jugar la final.

Por esa razón, la mitad de diciembre y todo lo que va de enero ha sido de negociaciones con las futbolistas, que volverán a los entrenamientos en Macul este lunes 23. La primera jugadora que dijo adiós oficialmente es Antonia Canales, quien se convirtió en fichaje del Real Oviedo de la Primera RFEF de España.

Hay una futbolista que ya confirmó su renovación con la institución. Se trata de la defensora Geraldine Leyton, quien contó en su cuenta de Instagram que se quedará en Colo Colo Femenino durante la temporada 2023. Sin embargo, la lateral alba también anticipó un posible retiro a fin de año.

"THE LAST DANCE? Soy del Colo hasta que me muera (y después también) 2023 iremos por todo! Me tendrán que sacar arrastrando del albo locooooo!", escribió Leyton en un posteo lleno de imágenes suyas en el Cacique, que comienza con una foto suya con la copa que obtuvieron en diciembre pasado.

Respecto a su futuro, Leyton contestó preguntas en su Instagram en las que adelantó un posible curso de entrenadora de fútbol una vez que se retire. "Sí me llama la atención, tengo pensado estudiar eso, pero hay algunas cosas que definir", fue la primera respuesta.

Luego, agregó que "me gustaría seguir ligada al fútbol para ayudar a dar las mejores herramientas a las jugadoras. Pero si no es eso, creo que me inclinaría por el lado del buzo comercial". De momento, su próximo desafío será iniciar la pretemporada con Colo Colo durante los próximos días, ya que el Campeonato Femenino 2023 comenzará, presumiblemente, entre el 4 y 5 de marzo.