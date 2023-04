Olympique de Lyon y Christiane Endler quedaron eliminadas de la Women’s Champions League 2022-23 en cuartos de final de la competencia con derrota por penales ante Chelsea.

Las galas debían revertir la derrota como local por 0-1 de la ida y comenzaron por buen camino con ventaja por 0-2 en la vuelta. Ya en el tiempo extra, cuando se jugaban los descuentos del segundo agregado, las Blues anotaron el descuento de penal que obligó ir a la definición desde los doce pasos.

En la tanda Tiane Endler atajó un penal, pero Olympique de Lyon desperdició dos remates para el definitivo 2-4 que eliminó a la arquera de la selección chilena.

Tras el duelo y en conversación con Chilevisión, Christiane Endler sostuvo que “es difícil digerir el partido porque creo que hicimos todo lo posible por ganar. Creo que fuimos dominantes en todo el partido, quisimos jugar desde un principio, igual que en el partido de ida, y ellas todo el partido haciendo tiempo, jugando con esas cosas del fútbol”.

Tiane concluye que “creo que no fue la árbitra la que cobró el penal, fue el VAR. Vi la imagen y no me parece penal, para nada. Se auto-pega en el tobillo, es un poco absurdo y creo que la sensación de ahora es que nos robaron el partido y que era la única forma de quitarnos del camino”.

Sentenciada la eliminación del Lyon en Champions Femenina, ahora la misión será mantener la punta del torneo francés, con ventaja de una unidad por sobre el Paris Saint-Germain.