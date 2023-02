La muestra de Carolina Agüero busca visibilizar temáticas tanto personales como globales: el proceso creativo de la artista la llevó en un viaje personal donde finalmente aborda también tópicos como la fiebre del oro, la colonización, el exterminio de la población originaria de lugares como Coyhaique y genocidios históricos del territorio.

Este trabajo nació durante el periodo de pandemia, cuando Carolina tenía problemas para dormir y decidió acudir a una terapia. "Ahí empezaron a aparecer cosas y una de esas se trataba de trabajar mi lado masculino, vinculado a mi padre. Me encontré con la búsqueda de mis antepasados, que son kawésqar por parte paterna. Yo no me siento indígena ni tengo un apellido indígena, así que comencé a buscar mi propia identidad", comentó.

“Camino a mis ancestros” relata el encuentro de Carolina Agüero con testimonios kawésqar/alacalufe, además de su propia ascendencia familiar, y se va desplazando a la historia de Chile, tocando temas importantes para la comunidad.

Este trabajo fue realizado en conjunto con la artista visual y fotógrafa Paula López Droguett en el resultado audiovisual que acompaña a la exhibición. También contó con la curaduría de Juvenal Barría, artista y gestor de Judas Galería también de la ciudad de Valparaíso.

En palabras de la autora, el trabajo mezcla formatos como autorretrato en el bosque, la contraposición de imágenes para generar texturas, el bordado, y fotografía experimental como la cianotipia. A través de estos soportes y materiales "me enfoqué en la colonización que exterminó completamente la sangre indígena y así fui encaminando la obra" agregó.

La naturaleza es otro elemento que está muy presente, de manera silenciosa, ya que "ha sentido tanto dolor, y eso quise plasmar en el trabajo", aseveró Agüero.

Una de las exposiciones de la artista porteña ya terminó, pero seguirá mostrando su trabajo íntimo y transversal que nos invita a revisitar nuestra historia e identidad a la luz del territorio austral de Chile.