Ana Markovic dice que no le gusta que la llamen la futbolista más sexy: "Nunca me han visto jugar y sólo se fijan en mi aspecto"

Ana María Markovic, delantera del Grasshoppers de Suiza, es una de las grandes promesas de la selección croata con sólo 22 años. Sin embargo, lamentablemente para muchos su calidad como jugadora ha pasado a un segundo plano.

En una entrevista con el medio alemán 20min, la atacante dice que no se ha sentido cómoda al ser llamada en diferentes medios como "la futbolista más sexy del mundo".

“Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces”, señaló Markovic.

A la futbolista, que vive en Suiza desde su adolescencia, le molesta que no se le valore como deportista y que muchos oportunistas se acercen por su belleza.

“Mucha gente me escribió y pretendió ser una especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima. Creo que la gente así debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer como futbolista. Muchas personas también me han dado la sensación de que soy bonita y que sólo por eso pueden hacer algo de mí en las redes sociales y quieren ganar dinero con ello”, reveló.

Sin embargo, la selección croata sí ha reconocido su méritos en la cancha y la cuida permanentemente: “Todo ha ido bien con la selección nacional. Me hicieron sentir profesional, estudiaron mis logros futbolísticos a través de videos de Youtube. Hicieron un muy buen trabajo”.

“He salido en los periódicos y portales de todos los Balcanes. Estuve en los medios de comunicación en todas partes. Cuando estaba con la selección nacional, de repente unos 25 periodistas querían verme para entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces la asociación intervino para que pudiera concentrarme en el fútbol”, desveló..

De todas, formas a Markovic le gusta el modelaje, aunque advierte: “Recientemente he publicado fotos algo provocativas, pero nunca posaría desnuda en ningún sitio. No podría vivir con eso, aunque sea por mi familia”.

“A veces recibo mensajes extraños de personas que escriben que quieren asistirme y, por ejemplo, limpiar los tacos de mis botas de fútbol después del entrenamiento”, finalizó.