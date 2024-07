La Copa América de Estados Unidos 2024 ya es historia, porque este domingo se jugó la final, donde Argentina se impuso por 1-0 ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.

La diferencia del partido se dio recién en el alargue, donde pudo convertir el goleador de la Serie A Lautaro Martínez, tras una gran habilitación de Giovani Lo Celso.

La antesala a la final, al igual que toda la Copa América, fue polémica, porque hubo un caos para que los hinchas ingresaran al recinto floridano, se provocaron reventones y aquello provocó que el inicio del partido se atrasara por una hora y media.

Scaloni contra la Conmebol

La Conmebol, organizador de la Copa América, ha sido fuertemente criticada y uno de los que alzó la voz como nadie fue Marcelo Bielsa, quien se fue en picada con los encargados del certamen.

Tras la final también hubo críticas, aunque un poco más camuflada, porque el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ocupó el sarcasmo para pedir una mejor organización para el Mundial de 2016, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni con su medalla de campeón de la Copa América. Foto: Imago

“En el Mundial calculo que las dimensiones de las canchas van a ser más grandes. Las que se jugaron ahora, en la Copa América, fue más grande. Entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol y no de béisbol. Lo importante es que nosotros nos repusimos a todos estos inconvenientes”, dijo el estratega.

Por otra parte, Lionel Scaloni habló de Lionel Messi, quien se lesionó de gravedad en la final ante Colombia.

“Leo tiene algo que todos deberían tener. No quiere salir nunca, ni siquiera con el tobillo como lo tenía. Él no quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros. Y yo lo sé mejor que nadie. Él no quiere abandonar a sus compañeros”, contó.

