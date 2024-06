El mundo de los podcast está tomando fuerza en Chile. Por eso Luis Jiménez junto a Carlos Villanueva comenzarán a realizar un espacio denominado “Dos 10 en la Copa”, aprovechando las semanas futboleras de la Copa América.

El programa, que se puede ver a través de la cuenta We Hub de Youtube, tendrá a la argentina Juli Zeitune y a la venezolana Carlyn Romero participando de la conversación que encabezarán el Mago con el Piña.

“El proyecto de “Dos 10 saben más que uno” nace de la inquietud que tengo de poder comunicar desde la experiencia y qué mejor de hacerlo con Carlos, que además de ser mi amigo, ya viene hace un rato participando de proyectos en comunicación”, manifestó Luis Jiménez.

Agregó que “ya emitimos el capítulo 1 (de la primera temporada de 12 capítulos) y tendremos 4 capítulos especiales durante la Copa América, que transmitiremos durante los partidos de Chile. Tendremos dos invitadas de lujo, Juli Zeitune con mucha experiencia en la conducción deportiva y Carlyn Romero que liderará el react del partido”.

El ex volante del Inter de Milan manifestó que “esperamos entregar un análisis que sea comprensible para todo quien nos vea. No vamos a armar una pizarra ni hablar de aspectos tan técnicos, si no que de nuestro parecer basados en la experiencia como ex jugadores. La idea es interactuar con la gente, que la visión del hincha tenga espacio también”.

El afiche del nuevo podcast futbolero

El gusto del Mago por las comunicaciones

Para Jiménez, esta nueva experiencia es muy placentera. “Me gustan mucho los podcasts o programas de conversación, donde los participantes se explayan y tocan temas de todo tipo, sin pretensión”.

Su gran espejo es lo que realiza en EE.UU. Lebron James. “Lebron ha hecho cosas muy entretenidas que me encantaría replicar y por eso he ido buscando el espacio que más me acomode. Aprovechando que he desarrollado WeHub, el Generador de Contenido que tengo junto a Carlos y Daniel Santana, me he dado el gusto de ir probando los formatos que me puedan acomodar más y así entregar el mejor contenido posible”.

La voz femenina de “Dos 10”

Para Carlyn y Juli esta oportunidad es muy atractiva. “Dije que sí a ojos cerrados. Me mostró el entusiasmo de todos y es un honor estar en un proyecto donde la puedo pasar bien. Además hay personas creativas, inteligentes y espontáneas, que sea un éxito”, dijo Carlyn Romero.

En tanto Juli indica que “creo que es una linda oportunidad de compartir con dos jugadores con la experiencia y trayectoria que tienen, aprender de su forma de ver el futbol y además sumar nuevos desafíos en mi rol como conductora deportiva. La buena onda y el ambiente distendido siempre son bienvenidos”.