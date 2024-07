¿Dónde están jugando Argentina vs Colombia? Estadio y ciudad de la final de Copa América 2024

Este domingo las selecciones de Argentina y Colombia animan la final de la Copa América 2024, y lo hacen en un escenario de primerísimo primer nivel.

El partido se juega a partir de las 20:00 horas de Chile (21:00 horas en Argentina y 19:00 horas en Colombia) y, para seguir calentando la previa, en Redgol te contamos más sobre dónde es que se juega.

¿Dónde juegan Argentina y Colombia la final de la Copa América?

Las selecciones de Argentina y Colombia animan la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium, un recinto que se inauguró en el año 1987 que cuenta con una capacidad para más de 65 mil espectadores y que se ubica en el suburbio de Miami Gardens, al norte de la ciudad de Miami, en Texas, un estado de la zona sur de Estados Unidos.

El de este domingo marca el último partido de la cita continental que se juega, y el escenario escogido es el coloso donde hace de local los Miami Dolphins de la National Football League (NFL). Y el tercero, ya que en fase de grupos albergó los duelo que animaron Uruguay vs Panamá por la primera fecha del grupo C el domingo 23 de junio, y Argentina vs Perú en la tercera jornada del grupo D el sábado 29.

¿Cómo llegan ambas selecciones a este desafío?

Tras liderar el grupo A con tres triunfos, Argentina venció en penales a Ecuador en cuartos de final y por 2 a 0 a Canadá en semifinales para buscar su decimosexta estrella de la cita continental.

Por su parte, Colombia se anota en esta instancia después de ser primero del grupo D con dos triunfos y un empate, y dejar en el camino a Panamá y a Uruguay para ir por la segunda.