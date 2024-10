El Peluca lleva mucho tiempo en el fútbol chileno y no sólo tiene pensamientos especiales para Colo Colo. Revivió un momento clave en su llegada a los albos.

Maximiliano Falcón se erigió en un ídolo para muchos fanáticos de Colo Colo, pero antes de arribar al fútbol chileno hubo un club que le dejó un recuerdo imborrable al Peluca. El defensor central uruguayo revivió todo eso en la última visita de los albos al estadio CAP.

Los albos vencieron por 2-1 a Huachipato en uno de los duelos pendientes que tenía el equipo de Jorge Almirón. Ese viaje rumbo a Talcahuano le recordó al Peluca uno que hizo desde Uruguay. Todo comenzó por una conversación en los pasillos del recinto. Falcón caminaba junto a Cristián Zavala.

“Me gusta este estadio”, le comentó Zavala al ex marcador de Rentistas, club desde el que llegó al Eterno Campeón. El charrúa le dio la razón a su compañero. “Es lindo, tiene buen ambiente”, reconoció Falcón en el habitual Lado B que el equipo de comunicaciones de Colo Colo emite en su canal oficial de YouTube.

Luego de eso, el Peluca recapituló un momento clave. “Aparte con Huachipato tengo un sentimiento particular. Hay muchos que no saben: cuando llegué a Colo Colo no tenía vuelo”, recordó Falcón. Razón tiene: fue en plena pandemia de coronavirus.

“Y Huachipato me trajo en un chárter después de un partido en Uruguay. Se portaron bien conmigo”, agregó el zaguero charrúa de 27 años. Eso ocurrió en octubre de 2020. El 28 de ese mes, los Acereros perdieron por 3-1 ante Fénix en el estadio Víctor Viera, enclavado en Montevideo.

Peluca Falcón en acción ante Huachipato. Enfrenta a Sebastián Sáez. (Eduardo Fortes/Photosport).

Falcón cuenta el porqué del sentimiento particular con otro club chileno

El viaje de regreso de Huachipato tuvo un pasajero más y no era chileno, pues un tal Maximiliano Falcón abordó el avión. A los días se sumó al plantel que entonces adiestraba Gustavo Quinteros. “Me trajeron hasta Concepción y después me fui a Santiago.

La gratitud de Falcón con un funcionario de Huachipato. (Captura Lado B | YouTube Colo Colo).

“¿Se acuerdan cuando me trajeron? Por eso tengo un sentimiento particular”, dijo el Peluca, quien justo se encontró con un funcionario del Huachi en el CAP. Por estas horas, Falcón afina detalles para el duelo pendiente de los albos contra Unión La Calera.

Aunque ya tiene a su haber una vasta historia con la camiseta blanca: ha disputado 154 partidos en Colo Colo. Un número que engrosará mucho, pues Falcón tiene asegurada su permanencia en el club: hace muy poco acordó la renovación de su vínculo.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo se ubica en el 2° lugar de la tabla en el Campeonato Nacional 2024, aunque a la hora de publicación de este artículo todavía tiene un duelo pendiente.